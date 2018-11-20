Более 2,6 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-20T08:14:32+03:00

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2 тысячи 600 кубометров снега вывезли в ночь с 19 на 20 ноября с дорог Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для обработки наиболее опасных участков дороги (спусков, подъемов) потребовалось 165 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работало 88 единиц снегоуборочной техники.

Во вторник, 20 ноября, на уборке дорог от снега задействовано 66 единиц техники, в том числе три пескоразбрасывателя, 13 коммунальных машин, два трактора со щетками и 15 тракторов с ковшами (КУН), один автогрейдер, два бульдозера. Шесть фронтальных погрузчиков и 21 самосвал сегодня работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы. В работе по расчистке города от снега задействованы 84 дворника и 44 грузчика предприятия.

В настоящий момент снегоуборочная техника работает на всех проспектах и площадях города, а также на улицах Малахова, Советской Армии, Антона Петрова, Северо-Западной и других.