Мужчина без пальцев пропал в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:03 2018-11-20T08:08:16+03:00

30 октября он ушел из дома и не вернулся

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Полиция разыскивает без вести пропавшего 49-летнего Валерия Ердакова.

Как сообщили в УМВД по Барнаулу, 30 октября мужчина ушел из дома по адресу: улица Пушкина, 2а. И до сих пор, по истечении трех недель, его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 170 сантиметров, на вид 50 лет, волосы короткие темные, с сединой, глаза карие.

Мужчина был одет в красную куртку, синие джинсы, черные ботинки с острым носком (на задней части обуви металлическая цепочка).

Особые приметы: отсутствие пальцев на обеих руках. На правой нет безымянного и мизинца, а на среднем отсутствует одна фаланга. На левой руке отсутствуют безымянный, средний пальцы и мизинец.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, звоните по тел. 8 (3852) 393-481, 63-02-02, 393-433, 8-913-251-1027