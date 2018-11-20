2018-11-20T06:54:27+03:00
Происшествия

Тело мужчины под снегоходом обнаружили на окраине села

Он поднимался по склону горы и не справился с управлением
САПОЖКОВА Александра
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Мужчина погиб в Солтоноском районе Алтайского края, перевернувшись на снегоходе «Скандик».

Как сообщили «КП» - Барнаул» в ГИБДД региона, происшествие случилось 17 ноября. В районе села Солтон мужчина поднимался по склону горы в сторону поселка Шатобал. Он не справился с управлением, перевернулся и скончался на месте аварии.

В Госавтоинспекции рассказали, что мужчину 1983 года рождения обнаружили случайно только на следующий день, 18 ноября. Его тело находилось под снегоходом.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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