2018-11-20T06:24:09+03:00
Общество

На Алтай-Коксе открыли учебно-тренировочный полигон

САПОЖКОВА Александра
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На Алтай-Коксе открыли учебно-тренировочный полигонНа Алтай-Коксе открыли учебно-тренировочный полигонФото: предоставлено пресс-службой
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На Алтай-Коксе открыли учебно-тренировочный полигон для отработки навыков безопасного поведения в замкнутых пространствах – цистернах, конвейерах, бункерах, коллекторах и других.

Работники цехов будут на практике учиться безопасному выполнению ремонтов и спасательных операций, применению средств индивидуальной защиты и страховочных приспособлений в замкнутых пространствах. Это позволит лучше усваивать теоретический курс обучения. Отрабатывать навыки спасения и самоспасения на комплексе будут также сотрудники пожарно-аварийной спасательной службы предприятия.

Учебно-тренировочный полигон – это емкость высотой около трех метров с выходами через верхний и боковой люки и защитными ограждениями.

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