Девочка из Барнаула представит Россию на «Детском Евровидении»

СЕГОДНЯ 05:02 2018-11-20T05:02:49+03:00

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Анна Филипчук из Барнаула представит Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2018», которое пройдет уже в ближайшее воскресенье – 25 ноября 2018 года в Минске.

На отборочном туре в России девочка представила песню «Непобедимые». Мастерство исполнения и артистичность оценивали Лев Лещенко, Николай Басков, Лариса Долина и победитель «Детского Евровидения – 2017» Полина Богусевич. Именно песню в исполнении Ани они выбрали для того, чтобы представлять нашу страну. Сейчас у девочки проходят последние репетиции перед финалом.

Аня Филипчук начала заниматься вокалом, когда ей было 2 года и 10 месяцев. В этом возрасте родители привели ее в шоу-театр песни «Каприз». В настоящее время Анна Филипчук учится в «Детской музыкальной школе №2» Барнаула на отделении «Эстрадный вокал», также девочка играет на фортепиано, играет в большой теннис, посещает занятия по хип-хопу и любит рисовать.