Ночную парковку запретят на нескольких десятках улиц Барнаула

СЕГОДНЯ 04:32 2018-11-20T04:33:22+03:00

Знаки начнут устанавливать уже сегодня

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В Барнауле на многих участках ограничат остановку и стоянку машин ночью. Соответствующие знаки начнут устанавливать уже со вторника, 20 ноября.

Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, необходимо это для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.

Запрет будет действовать в следующих местах:

- нечетная сторона ул.Димитрова от проезда Политехнического до пр кта Ленина, а также от дома №81 до дома №79;

- четная сторона ул.Димитрова от пр-кта Социалистического до пр кта Ленина;

- нечетная сторона ул.Молодежной в районе здания №3 и на участке от здания №108а по пр-кту Комсомольскому до пр-кта Сибирского;

- четная сторона ул.Молодежной от дома №16 до пр-кта Ленина;

- проезжая часть по нечетной стороне ул.Шевченко в районе здания №73а к3 по пр кту Комсомольскому;

- четная сторона ул.Малахова от дома №7 по ул.Кошевого до Павловского тракта;

- нечетная сторона ул.Антона Петрова от ул.Шукшина до ул.Попова;

- нечетная сторона ул.Путиловской от пр-кта Комсомольского до пр кта Сибирского;

- четная сторона ул.Папанинцев от дома №114 до пр кта Красноармейского.- четная сторона ул.Путиловской от дома №26 до пр кта Комсомольского;

- четная и нечетная стороны ул.Тимуровской от малой проезжей части пр кта Космонавтов до ул.Эмилии Алексеевой;

- четная и нечетная стороны ул.Георгия Исакова от ул.Покровской до малой проезжей части ул.Малахова;

- четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября от ул.Петра Сухова до малой проезжей части пр-кта Космонавтов;

- малая проезжая часть по четной стороне Павловского тракта от ул.Георгиева до ул.Попова;

- малая проезжая часть по четной стороне ул.Малахова от ул.Гридасова до проезда Северного Власихинского;

- четная сторона ул.Островского от ул.Антона Петрова до дома №68е по ул.Островского.