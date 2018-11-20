В Алтайском крае сахарный завод сбрасывает отходы в озеро

СЕГОДНЯ 04:17 2018-11-20T05:08:52+03:00

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Черемновский сахарный завод не прошел лабораторные испытания Роспотребнадзора. Соответствующие документы есть в распоряжении правозащитной организации «Гражданский патруль».

Специалисты регионального ведомства исследовали технологические сбросы завода и качество воды в озере Анисимово. По результатам они выявили превышения гигиенических нормативов по химической и биологической потребности кислорода и по содержанию аммиака. На основе этого Роспотребнадзор готовит иск в суд.

Напомним, ранее местные жители пожаловались общественникам на регулярное подтопление, сильный неприятный запах со стороны завода и сладкую рыбу в озере.

12 ноября факт сброса сточных вод на почву заводом подтвердила и выездная проверка Минприроды Алтайского края. В отношении завода возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Обращение с отходами производства". Материалы переданы в Росприроднадзор.

В свою очередь местные жители отмечают, что сброс отходов в озеро не прекращается.