2018-11-19T17:01:08+03:00
Общество

Прививочная компания завершилась в Алтайском крае

Иммунная прослойка населения составила 45%
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае завершилась иммунизация населения против гриппа. Она началась еще 20 августа.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения уточняют, что в этом году в рамках национального календаря профилактических прививок в край поступило 1084,32 тысячи доз вакцины против гриппа.

- По данным на 19 ноября общий план прививок против гриппа, составляющий 1064 тысяч человек, выполнен более чем на 100%, - говорят в ведомстве.

Из общего числа привитых 209,1 тысяч человек – это дети возрастом до трех лет, прививающиеся двукратно, и взрослые – 855,22 тысяч человек. Стоит отметить, что в прошлом году от гриппа прививки поставили на 25430 человек меньше, чем сейчас. Разница заключается в том, что увеличивается число вакцинированных за собственный счет.

- Иммунная прослойка составила 45% от всего населения региона, - добавляют в министерстве здравоохранения.

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