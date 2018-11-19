2018-11-19T15:53:12+03:00
Общество

Алтайский губернатор поручил разработать комплекс мер по предотвращению гибели людей на пожарах

С начала года в огне погибли более 130 человек
Анна СЕМИНА
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Оперативное совещаниеОперативное совещаниеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 19 ноября, дал поручение разработать комплекс мер по предотвращению гибели людей на пожарах.

Сегодня в правительстве региона состоялось оперативное совещание. На нем Виктор Томенко заслушал доклад своего заместителя Игоря Степаненко, который рассказал о ситуации с пожарами. По его словам, статистика по смертности людей на подобных ЧП очень высокая.

- С начала года по состоянию на сегодня в крае зарегистрировано 2639 пожаров. К концу года эта цифра может вырасти до трех тысяч. Очевидно, что необходимо принимать меры. Уже погибли более 130 человек. Из года в год эта статистика сохраняется. Некоторые мероприятия для предупреждения пожаров в крае предпринимаются, в частности, для многодетных семей приобретаются автономные пожарные извещатели, но необходимо эту работу усилить, потому что люди гибнут. Я прошу совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю подготовить предложения по формированию комплекса мер для предотвращения подобных ситуаций, - подчеркнул глава региона.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», накануне на станции Озерки произошел пожар в частном доме. В огне погибли три человека. Причины возгорания еще предстоит выяснить.

Всего за неделю в Алтайском крае произошло 80 пожаров. Погибли семь человек.

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