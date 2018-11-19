Бийчане час избивали мужчину кувалдой и требовали назвать пин-код от карты

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-19T14:24:54+03:00

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Двух бийчан обвиняют в разбое – они час избивали кувалдой мужчину, чтобы он им сообщил пин-код от банковской карты.

Следствие установило, что в марте этого года 32-летний житель наукограда возле продуктового магазина познакомился с молодым человеком, которому предложил выпить на квартире своего знакомого.

- Уже во время застолья хозяин квартиры и его друг заметили у нового знакомого ценные вещи и решили присвоить их себе. Они взяли кувалду и на протяжении часа били потерпевшего, требуя у него пин-код. В итоге от полученных травм он скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе СУСКа РФ по Алтайскому краю.

Собутыльники похитили у погибшего два сотовых телефона, ноутбук и банковскую карту. Ущерб составил более 19 тысяч рублей.

Чтобы скрыть преступление 43-летний хозяин квартиры закопал тело погибшего в подвале дома. Место захоронения следователи обнаружили спустя месяц.

По данному факту завели уголовное дело. Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время состоится суд.