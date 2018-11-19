2018-11-19T14:00:02+03:00
Происшествия

В Новоалтайске без вести пропал мужчина

Он исчез еще 30 октября
Анна СЕМИНА
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ОриентировкаОриентировкаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В городе Новоалтайске Алтайского края ведутся поиски 34-летнего Дмитрия Большакова.

Еще 30 октября мужчина ушел из дома и до настоящего времени не появился. В региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт», сообщают приметы 34-летнего Дмитрия Большакова: рост 176 сантиметров, среднее телосложение, волосы черные короткие, глаза карие. В день перед пропажей он был одет в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Помимо этого, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», не прекращаются поиски 16-летней жительницы Бийска Алены Копыловой. Девушка ушла из дома 15 ноября. В настоящий момент по факту ее исчезновения проводится доследственная проверка. Выясняются причины ухода девочки из дома.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорят в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Если кому-то известны обстоятельства исчезновения этих людей или другая информация, ее можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112 или 8 (3852) 29-80-38, 29-80-02 или 02.

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