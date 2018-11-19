2018-11-19T12:52:52+03:00
Общество

Более 40 млн рублей получат школы для особенных детей

На них закупят оборудование, тренажеры, пособия и игрушки
Анна СЕМИНА
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Школы Алтайского края, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, получат более 40 миллионов рублей в качестве субсидий.

Эти деньги выделят в следующем 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Средства направят на обновление материально-технической базы школ, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как поясняют в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края, эти деньги будут распределены между восьми учреждениями. На них в частности планируют оснастить трудовые мастерские, закупить логопедические тренажеры, современное коррекционно-развивающее, диагностическое оборудование, дидактические пособия и так далее.

Также школам требуются развивающие предметы для игровых зон, где занимаются детишки с расстройствами аутистического спектра и другими отклонениями.

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