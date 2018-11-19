Алтайский конькобежец выступает на Кубке мира в Японии

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-19T13:26:45+03:00

Пока он не смог завоевать медаль

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Алтайский конькобежец Виктор Муштаков дебютировал на Кубке мира среди взрослых спортсменов. Соревнования проходят в Японии.

Турнир начался 16 ноября. Он проходит в Обихиро. В первый же день соревнований Виктор Муштаков дебютировал в составе основной сборной России. Барнаулец показал 16-й результат - 35,332. А вот лидер нашей команды Павел Кулижников стал вторым - 34,777. Первым финишировал чемпион Олимпийских игр Хавард Лорентцен.

Во второй соревновательный день Виктор испытывал свои силы в забеге на 500 метров. Он прошел дистанцию за 35,082. Это было восьмое время.

В воскресенье в Японии состоялся мужской командный спринт. В составе сборной России выступали Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Кузнецов, Алексей Есин. Наши мужчины показали пятый результат - 1.21,810. Лучшими в этом виде стали представители Голландии (1.19,780).