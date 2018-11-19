2018-11-19T13:27:01+03:00
Происшествия

Житель Барнаула похитил смарт-часы из магазина

Гаджет он успел продать неизвестным
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские краевой столицы задержали мужчину, который похитил смарт-часы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин совершил кражу из магазина электронной техники. В полицию обратился директор магазина. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину 1987 года рождения. Похищенный гаджет он успел продать неизвестным.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также

Кражу кошелька у пенсионерки раскрыли по «горячим» следам

Полицейские города Яровое Алтайского края раскрыли кражу кошелька, похищенного у пенсионерки. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража» (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новоалтайске без вести пропал мужчина
34 головки сыра украли на Алтае
Более 40 млн рублей получат школы для особенных детей
Алтайский конькобежец выступает на Кубке мира в Японии
Миллион человек стали клиентами ВТБ Медицинское страхование в 2018 году
Выставку уникальных архивных документов открыли в Алтайском крае
Аварии на трамвайных путях парализовали движение транспорта
Инвалид на машине сбил ребенка
В Барнауле открыли детское отделение городской федерации биатлона
Редкое ружье начала 20 века изъяли у жителя Алтайского края
Алтайскому ветерану помогают отремонтировать жилье
Более 8 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула за выходные
Глава ВЦИОМа 19 ноября прилетает в Барнаул
Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае
Кражу кошелька у пенсионерки раскрыли по «горячим» следам
Что вызывает листериоз
Светофор отключат в центре Барнаула
В Бийске пропала 16-летняя девушка
«АлтайБаскет» потерпел поражение в первом выездном матче сезона
Аэропорт Барнаула не принимает самолеты из-за сильного тумана
Хоккеисты «Алтая» прервали затянувшуюся серию поражений
Птицу, похожую на пингвина, заметили в Белокурихе
На пожаре в Алтайском крае погибли трое человек
В сельском магазине обнаружили наркотик