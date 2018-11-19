Житель Барнаула похитил смарт-часы из магазина
Полицейские краевой столицы задержали мужчину, который похитил смарт-часы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин совершил кражу из магазина электронной техники. В полицию обратился директор магазина. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину 1987 года рождения. Похищенный гаджет он успел продать неизвестным.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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