Житель Барнаула похитил смарт-часы из магазина

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-19T13:27:01+03:00

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Полицейские краевой столицы задержали мужчину, который похитил смарт-часы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанин совершил кражу из магазина электронной техники. В полицию обратился директор магазина. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину 1987 года рождения. Похищенный гаджет он успел продать неизвестным.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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