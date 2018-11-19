Выставку уникальных архивных документов открыли в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-19T11:11:10+03:00

Среди них есть письмо Акинфия Демидова и рапорт Ивана Ползунова

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В Тальменском районе Алтайского края начала работу выставка уникальных документов из фонда Государственного архива.

В частности, на выставке представлены такие документы как письмо самого Акинфия Демидова, датированное 1744 годом, или, к примеру, рапорт Ивана Ползунова 1761 года о «земли трясении».

- Также там есть рисунки учеников Барнаульской заводской школы (1773 год), ситуационный план села Тальменского, датированный первой половиной XIX века, и многое другое. Что примечательно, все документы – подлинники, - сообщает официальный сайт правительства региона.

В экспозицию вошли более 60 документов. Помимо вышеуказанного в ней также есть информация о тружениках Тальменского района, ревизские сказки 5-й ревизии 1795 года, окладные книги 1844 года, метрические книги и многое другое.

Выставка работает в Тальменской межпоселенческой центральной районной библиотеке.