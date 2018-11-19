Аварии на трамвайных путях парализовали движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-19T10:09:15+03:00

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В понедельник утром, 19 ноября, в Барнауле произошло сразу две аварии на трамвайных путях. В результате они парализовали движение общественного электротранспорта.

В группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» сообщают, что одна из аварий произошла на улице Советской Армии, в районе дома №42. Прямо на путях столкнулись легковушки Hyundai Solaris и Mazda Familia. Из-за этого встало движение трамваем в обе стороны. Что именно там произошло и кто виноват – определит полиция. Судя по снимкам с места дорожно-транспортного происшествия, достаточно сильный – легковушки лишились бамперов.

Другая авария произошла в центре города – в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Деповской. Здесь также не смогли разъехаться две легковушки. Как итог и здесь движение трамваем на некоторое время остановилось в обоих направлениях.