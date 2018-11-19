Инвалид на машине сбил ребенка

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-19T09:25:53+03:00

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В понедельник, 19 ноября, в городе Бийске Алтайского края школьника сбила легковушка.

Как сообщается в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Угольной, 98. Ребенка сбили в тот момент, когда он переходил дорогу. По предварительной информации, у школьника перелом бедра со смещением. Его на «скорой» доставили в больницу.

Судя по кадрам с места аварии, на ребенка наехал водитель «Тойоты». Как следует из знака на стекле – за рулем был инвалид. Был ли в том районе пешеходный переход – не уточняется.

Сами водители предупреждают друг друга, что в подобных погодных условиях не стоит сильно разгоняться, а вот пешеходам настоятельно рекомендуют смотреть остановился ли автомобиль, чтобы вас пропустить или не успевает. В любом случае это сохранит жизнь и здоровье.

- Люди, автомобиль сейчас трудно остановить - перед переходом дороги убедитесь, что вас пропускают. Водители, соблюдайте скоростной режим! - говорят участники группы.