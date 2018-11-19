В Барнауле открыли детское отделение городской федерации биатлона

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-19T09:19:51+03:00

Обучаться стрельбе и ложным гонкам будут дети 9-10 лет

Изменить размер текста: A A

16 ноября 2018 г. Барнаульская федерация биатлона при поддержке партнеров биатлона: ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «Барнаульский Водоканал», открыла отделение биатлона в СОШ № 76 пос. Южный.

Отделение, предназначено для занятий биатлоном детей 9–10-летнего возраста. Юные спортсмены будут проходить начальный курс подготовки по стрельбе и лыжным гонкам под руководством опытного наставника представителя Алтайского училища олимпийского резерва Марии Козулиной. Основная цель – подготовка детей к занятиям биатлоном.

При этом у наиболее способных воспитанников отделения появится возможность заниматься биатлоном на более высоком спортивном уровне, в Алтайском училище олимпийского резерва.

Все необходимое оборудование: пневматические винтовки МР 61-09, адаптированные для детского биатлона, стрелковые ковры, мишенные установки, пулеуловители, оборудование для размещения стрелковых установок помогли приобрести партнеры ГСОО «Барнаульской федерации биатлона».

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность Генеральному директору ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Рыбникову А.А., Генеральному директору ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Р.В. Правдину и Генеральному директору ООО «Барнаульский Водоканал», Масловскому Д.В. - за поддержку и развитие детского биатлона.