2018-11-19T09:07:56+03:00
Происшествия

Редкое ружье начала 20 века изъяли у жителя Алтайского края

Мужчина хранил винтовку в тайнике
САПОЖКОВА Александра
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Одноствольное охотничье ружье конструкции Бердана 16 калибраОдноствольное охотничье ружье конструкции Бердана 16 калибраФото: предоставлено пресс-службой
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Полицейские изъяли у жителя Заринского района Алтайского края редкий экземпляр оружия.

Как сообщили в Линейном управлении МВД по региону, сотрудники обнаружили его в тайнике на территории усадьбы 32-летнего мужчины, проживающего на станции Заринская.

- Экспертиза выявила, что это одноствольное охотничье ружье конструкции Бердана 16 калибра. Относится к гладкоствольному оружию. Оно было изготовлено в 1928 году промышленным способом, - рассказали в полиции.

У мужчины на оружие не было соответствующих документов.

В другом случае сотрудники линейного управления задержали 41-летнего жителя Первомайского района. Он переделал ИЖ-К в нарезное ружье для стрельбы военными патронами калибра 7,62.

- Сейчас по фактам возбуждены уголовные дела. За незаконные приобретение, хранение и сбыт оружия мужчинам грозит до четырех лет заключения со штрафом до 80 тысяч рублей, - пояснили в полиции.

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