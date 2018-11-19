2018-11-19T08:52:28+03:00
Общество

Алтайскому ветерану помогают отремонтировать жилье

На его доме перекрыли крышу
Анна СЕМИНА
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Дом ветеранаДом ветеранаФото: предоставлено пресс-службой
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В Алтайском крае продолжается работа с ветеранами и инвалидами ВОВ – им оказывают помощь по ремонту жилья.

Так во исполнение поручения президента России на эти цели краевой бюджет выделил 3,3 миллиона рублей. Это по 30 тысяч рублей на проведение капитального ремонта жилья ветерана и по десять тысяч рублей – на проведение текущего ремонта.

В частности материальная поддержка дошла до ветерана Великой Отечественной войны из села Усть-Чарышская Пристань Григория Капустина. Ему полностью перекрыли крышу его частного дома.

Про себя Григорий Григорьевич рассказывает, что в армию его призвали в 1944 году. Службу сначала он нес в стрелковом полку в Новосибирской области. После этого, перед отправкой на войну с Японией, его полк отправили в Монголию.

- Демобилизовался в 1951 году в звании сержанта. К тому времени реабилитированный в 1947 году отец перевез семью из Брусенцево в Усть-Пристань. Здесь стал жить и Григорий, - передают историю ветерана в министерстве труда и социальной защиты края.

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