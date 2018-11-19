2018-11-19T08:28:13+03:00
Общество

Более 8 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула за выходные

Расчистка продолжается непрестанно
Анна СЕМИНА
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Дорожники вывезли с улиц Барнаула 8212 кубометров снега, выпавшего в выходные дни.

Работами по расчистке занимались специалисты МБУ «Автодорстрой». Из общего числа собранного снега, около двух тысяч кубических метров они вывезли в ночь с 18 на 19 ноября. В эти дни на улицах краевой столицы работали 152 единицы снегоуборочной техники в сутки.

А вот в понедельник на расчистку вышли 64 единицы техники, в том числе один пескоразбрасыватель, 14 коммунальных машин, шесть тракторов со щетками и 12 тракторов с ковшами (КУН), два автогрейдера, два бульдозера. Пять фронтальных погрузчиков и 19 самосвалов сегодня работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы. При этом задействован и ручной труд – 88 дворников и 35 грузчиков.

В данный момент расчистка ведется на всех проспектах и площадях города. Ведется расчистка остановок и выездов.

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