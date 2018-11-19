Глава ВЦИОМа 19 ноября прилетает в Барнаул

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-19T08:24:53+03:00

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19 ноября в Барнаул прилетает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Он откроет в Алтайском госуниверситете выставку «Россия удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987-2018)».

Посетителям представят снимки агентства РИА Новости с 1987 по 2018 годы, которые сопровождаются результатами исследования ВЦИОМа в соответствующие годы.

- Выставка продемонстрирует, как на протяжении последних 30 лет менялись взгляды россиян, какие настроения доминировали на каждом из пяти этапов развития страны и что происходит в сознании людей сейчас. Экспозиция акцентирует внимание на ключевых запросах, чаяниях и эмоциях россиян, - рассказали в пресс-службе ВЦИОМа.

Отмечается, что ранее выставка проходила в Музее современной истории в Москве.

В Барнауле она откроется 19 ноября в 16 часов по адресу: улица Димитрова, 66.