Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:06 2018-11-19T08:07:34+03:00

Одна из возможных причин трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении

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В субботу, 17 ноября, на станции Озерки Тальменского райна произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Алтайские следователи проводят проверку.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону сообщают, что пожар произошел ночью в одной из квартир жилого дома. Во время тушения были обнаружены тела троих человек: 46-летнего хозяина и его 46-летней сожительницы, а также 61-летней женщины, пришедшей в гости.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - говорят в ведомстве.

Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении, либо в результате перекала печи. Чтобы определить истинную причину трагедии, назначены некоторые экспертизы, в том числе судебно-медицинские и пожаро-технические.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в следственном управлении.