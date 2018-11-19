2018-11-19T08:07:34+03:00
Происшествия

Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае

Одна из возможных причин трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 17 ноября, на станции Озерки Тальменского райна произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Алтайские следователи проводят проверку.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону сообщают, что пожар произошел ночью в одной из квартир жилого дома. Во время тушения были обнаружены тела троих человек: 46-летнего хозяина и его 46-летней сожительницы, а также 61-летней женщины, пришедшей в гости.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - говорят в ведомстве.

Согласно предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении, либо в результате перекала печи. Чтобы определить истинную причину трагедии, назначены некоторые экспертизы, в том числе судебно-медицинские и пожаро-технические.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в следственном управлении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инвалид на машине сбил ребенка
В Барнауле открыли детское отделение городской федерации биатлона
Редкое ружье начала 20 века изъяли у жителя Алтайского края
Алтайскому ветерану помогают отремонтировать жилье
Более 8 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула за выходные
Глава ВЦИОМа 19 ноября прилетает в Барнаул
Кражу кошелька у пенсионерки раскрыли по «горячим» следам
Что вызывает листериоз
Светофор отключат в центре Барнаула
В Бийске пропала 16-летняя девушка
«АлтайБаскет» потерпел поражение в первом выездном матче сезона
Аэропорт Барнаула не принимает самолеты из-за сильного тумана
Хоккеисты «Алтая» прервали затянувшуюся серию поражений
Птицу, похожую на пингвина, заметили в Белокурихе
На пожаре в Алтайском крае погибли трое человек
В сельском магазине обнаружили наркотик