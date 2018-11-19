Кражу кошелька у пенсионерки раскрыли по «горячим» следам

СЕГОДНЯ 07:52 2018-11-19T07:53:48+03:00

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Полицейские города Яровое Алтайского края раскрыли кражу кошелька, похищенного у пенсионерки.

-Накануне днем 64-летний местный житель зашел в открытую дверь квартиры в многоквартирном доме. Увидев сумку, он пошарился в ней, нашел кошелек и украл его. В нем находились более четырех тысяч рублей, две банковские карты и пенсионное удостоверение на имя потерпевшей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Как только женщина поняла, что кто-то побывал у нее дома и стащил кошелек, сразу же обратилась в полицию. Подозреваемого задержали в тот же день. Все похищенное у него изъяли и вернули потерпевшей. Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.