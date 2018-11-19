2018-11-19T07:41:09+03:00
Наука

Что вызывает листериоз

Радиоветлаборатория информирует о бактериях вида Listeria monocytogenes
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Листериоз - сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria, возбудителями листериоза являются микроорганизмы рода Listeria - грамположительные короткие палочки.

Листерии устойчивы к различным физическим и технологическим воздействиям, в том числе низкотемпературным, они длительно сохраняются во всех объектах окружающей среды: в почве, воде, патологическом материале от павших животных, кормах.

Листериоз поражает домашних и сельскохозяйственных животных (свиней, мелкий и крупный рогатый скот, лошадей, кроликов, реже кошек и собак), а также домашнюю и декоративную птицу. Листерии обнаружены также в рыбе и продуктах моря (креветки).

Переносчиком инфекции листериоза могут быть кровососущие членистоногие (иксодовые и гамазовые клещи), а также различные виды блох и вшей.

Листерии проникают в организм человека через желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, слизистые оболочки, поврежденную кожу, а также плаценту.

Профилактика листериоза у людей должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, которые устанавливают комплекс организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения заболевания людей листериозом.

При выпуске несоответствующей требованиям пищевой продукции и по эпидемическим показаниям осуществляется усиленный контроль санитарного состояния объектов в отношении листерий (L. monocytogenes), кратность которого может быть увеличена в два и более раз.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся микробиологические исследования подобного рода.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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