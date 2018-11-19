Светофор отключат в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 07:19 2018-11-19T07:20:08+03:00

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В понедельник, 19 ноября, в центре Барнаула отключат светофор.

Как сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы, это связано с проведением плановых ремонтных работ. По их информации, сегодня до 12 часов дня будет отключен светофор, находящийся на улице Молодежной, в районе здания №64.

Отметим, данный светофорный объект находится у корпуса Алтайского государственного аграрного университета, а также около главного корпуса педагогического университета. Именно здесь располагается регулируемый пешеходный переход. Так что водителям стоит быть внимательными, уступайте дорогу пешеходам. Ну а последним необходимо проявить осторожность и не выходить на проезжую часть, не убедившись, что автолюбители остановились перед «зеброй».

Напомним, накануне в Барнауле провели заупокойные богослужения по всем трагически погибшим в результате автомобильных аварий жертвам. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.