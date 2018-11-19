В Бийске пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-19T07:02:55+03:00

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В городе Бийске Алтайского края пропала 16-летняя девушка Алена Копылова. К ее поискам уже присоединились волонтеры.

Как сообщают в группе регионального представительства поискового отряда «Лиза Алерт», девушка еще в прошлый четверг, 15 ноября, ушла из дома и до настоящего момента не вернулась. Приметы девушки: рост 167 сантиметров, среднее телосложение, волосы рыжие, глаза зеленые. Когда ее видели в последний раз, они была одета в серую куртку с капюшоном, черные гетры и белыми полосками, зеленые полуботинки и черную шапку. Из особых примет известно, что у девушки есть шрам на левой брови.

На данный момент волонтеры уже обзвонили все больницы, но никакой информации получить не удалось.

Если кто-то знает, где может находиться девушка, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

А тем временем, остановлены поиски 46-летнего жителя Алейска Павла Лобчикова. Мужчина найден. С ним все в порядке.