«АлтайБаскет» потерпел поражение в первом выездном матче сезона

СЕГОДНЯ 05:01 2018-11-19T05:05:35+03:00

На текущий момент барнаульская команда находится на 9 месте в турнирной таблице

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Игроки «АлтайБаскета» провели первый выездной матч в текущем сезоне в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги-2. В Майкопе барнаульцы сыграли с местным клубом «Динамо-МГТУ».

На протяжении первой четверти на площадке наблюдалась равная игра и лишь в концовке периода три потери игроков «АлтайБаскета» привели к тому, что хозяева паркета сумели создать отрыв в счете – 22:14.

Во второй четверти игроки «Динамо-МГТУ» продолжили диктовать свои условия, что позволило им увеличить разницу в счете до 18 очков, однако барнаульцы не бросили играть. На большой перерыв команды ушли при счете 47:37 в пользу динамовцев.

Вторая половина встречи по всем компонентам игры сложилась в пользу динамовцев. Как итог, хозяева одержали убедительную победу со счетом 94:71.

Сегодня, 19 ноября, команды проведут повторную встречу.