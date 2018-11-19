«АлтайБаскет» потерпел поражение в первом выездном матче сезона
Игроки «АлтайБаскета» провели первый выездной матч в текущем сезоне в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги-2. В Майкопе барнаульцы сыграли с местным клубом «Динамо-МГТУ».
На протяжении первой четверти на площадке наблюдалась равная игра и лишь в концовке периода три потери игроков «АлтайБаскета» привели к тому, что хозяева паркета сумели создать отрыв в счете – 22:14.
Во второй четверти игроки «Динамо-МГТУ» продолжили диктовать свои условия, что позволило им увеличить разницу в счете до 18 очков, однако барнаульцы не бросили играть. На большой перерыв команды ушли при счете 47:37 в пользу динамовцев.
Вторая половина встречи по всем компонентам игры сложилась в пользу динамовцев. Как итог, хозяева одержали убедительную победу со счетом 94:71.
Сегодня, 19 ноября, команды проведут повторную встречу.
Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»