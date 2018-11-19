2018-11-19T04:26:13+03:00
Общество

Аэропорт Барнаула не принимает самолеты из-за сильного тумана

Также известно о трех задержанных рейсах в Москву
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульский аэропорт имени Г.С. Титова в понедельник, 19 ноября, перестал принимать рейсы из-за сильного тумана. Известно, что самолеты отправляют в новосибирский аэропорт Толмачево.

Также сообщается о трех задержанных рейсах, которые должны были отправляться в Москву. Пассажиры ожидают своих вылетов в здании аэропорта.

Сильный туман возник в Барнауле из-за резкого ночного похолодания. Температура воздуха понизилась на 10-12 градусов. Пока на территории Алтайского края отмечаются сложные метеорологические условия: снегопад, ограниченная видимость.

В барнаульском аэропорту им. Г.С. Титова рассказали, что он продолжит свою работу сразу после того, как рассеется туман и улучшится видимость. Пока самолетам не разрешают подняться в небо. В какое именно время откроется аэропорт, пока не сообщается.

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