2018-11-19T03:44:00+03:00
Спорт

Хоккеисты «Алтая» прервали затянувшуюся серию поражений

В повторном домашнем матче барнаульцы обыграли саратовский «Кристалл»
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Хоккеисты «Алтая» прервали затянувшуюся серию пораженийХоккеисты «Алтая» прервали затянувшуюся серию пораженийФото: предоставлено пресс-службой
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Хоккеисты «Алтая» провели очередную встречу в рамках Первенства ВХЛ. После затянувшейся серии поражений из 7 матчей, барнаульцы все-таки сумели порадовать своих зрителей победой.

Накануне, 18 ноября, «Алтай» провел повторную домашнюю встречу с саратовским «Кристаллом». Днем ранее барнаульцы уступили сопернику в овертайме – 0:1.

Уже в первом периоде второго матча между «Алтаем» и «Кристаллом» гости несколько раз оставались в меньшинстве. До определенного момента барнаульцы не могли воспользоваться численным преимуществом, но одна из попыток все-таки увенчалась успехом. «Алтай» вывел вперед точный бросок Ильи Скрябина.

Во втором периоде игра выровнялась, а в каких-то эпизодах «Кристалл» выглядел предпочтительнее.

На 43-й минуте матча гостям удалось разыграть красивую комбинацию, которая привела к взятию ворот – 1:1.

Казалось, что и в этом матче будет овертайм, но за три с половиной минуты до окончания основного времени матча Роман Решетников вновь вывел барнаульцев вперед – 2:1. За четыре секунды до финальной сирены Дмитрий Козлов установил окончательный счет встречи – 3:1, отправив шайбу в пустые ворота «Кристалла».

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