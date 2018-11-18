Птицу, похожую на пингвина, заметили в Белокурихе

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-18T15:48:59+03:00

Смотрите, как она плескается в холодном водоеме

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Птицу, по внешнему виду напоминающую пингвина, заметили в курортном городе Белокуриха. Она плескалась в холодном водоеме.

Оляпка в Белокурихе. Автор видео: Анна Наседкина.15.11.18. Оляпка на незамерзающей речке Белокурихе

- Встреча с птицей произошла 15 ноября, рядом с курортной поликлиникой, - сообщает издание «Бийский округ».

Как оказалось, это довольно редкая оляпка - водяной дрозд или водяной воробей. Она живет вблизи незамерзающих рек, где круглый год и добывает себе пропитание под водой.

Несмотря на то, что птичка маленькая, она напоминает пингвина – своим умением нырять и плавать в ледяной воде, а также расцветкой (у птицы такая же белая грудка) и схожим по форме клювом.

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