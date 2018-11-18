2018-11-18T15:48:59+03:00
Дом. Семья

Птицу, похожую на пингвина, заметили в Белокурихе

Смотрите, как она плескается в холодном водоеме
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот с сайта http://biysk-ok.ruСкриншот с сайта http://biysk-ok.ru
Изменить размер текста:

Птицу, по внешнему виду напоминающую пингвина, заметили в курортном городе Белокуриха. Она плескалась в холодном водоеме.

Оляпка в Белокурихе. Автор видео: Анна Наседкина.15.11.18. Оляпка на незамерзающей речке Белокурихе

- Встреча с птицей произошла 15 ноября, рядом с курортной поликлиникой, - сообщает издание «Бийский округ».

Как оказалось, это довольно редкая оляпка - водяной дрозд или водяной воробей. Она живет вблизи незамерзающих рек, где круглый год и добывает себе пропитание под водой.

Несмотря на то, что птичка маленькая, она напоминает пингвина – своим умением нырять и плавать в ледяной воде, а также расцветкой (у птицы такая же белая грудка) и схожим по форме клювом.

Читайте также:

Новый вид беспозвоночных животных - губоногую многоножку - нашли на Алтае

Она обитает в почве. Ее ближайший родственник живет далеко отсюда – в Японии. До настоящего момента в зоологическом музее МГУ им. Ломоносова хранился лишь один экземпляр странной многоножки (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в Алтайском крае погибли трое человек
В сельском магазине обнаружили наркотик
Алтайские школьники помогли найти «черного» лесоруба
На алтайской ферме вспышка бешенства, объявлен карантин
Житель Самарской области пытался украсть деньги с карт бийчанок
Ресторан «Моцарелла» затопило в Барнауле из-за порыва теплосетей
Барнаульцы выкладывают слова из рыбы на снегу
Заупокойные богослужения проведут по всем погибшим в ДТП
Погода на 18 ноября 2018 года в Барнауле: снег, гололед и -5 градусов
В Барнауле эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
Детские сады и школы Барнаула могут помочь фонду «Облака»
Бийский производитель пельменей нарушил закон о рекламе
Минобрнауки Алтайского края взяло на контроль нарушения в школьных столовых
В сквере имени Германа Титова откроется каток
В Барнауле стартует открытый кубок по скалолазанию
Погода на 17 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и снег
Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Алтайского края
Высокопоставленный алтайский полицейский арестован за взятку
Две машины загорелись после столкновения на алтайской трассе
Снегопад парализовал движение в центре Барнаула
Следователи проверят учителей после нашумевшей истории в барнаульском лицее
Кувшинова: Трехлетний бюджет предусматривает значительные средства на поддержку регионов