2018-11-18T15:07:06+03:00
Происшествия

На пожаре в Алтайском крае погибли трое человек

Огонь охватил многоквартирный дом в Тальменском районе
САПОЖКОВА Александра
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Пожар в Тальменском районеПожар в Тальменском районеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Пожар, на котором погибли люди, произошел ранним утром 18 ноября в Тальменском районе Алтайского края.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, сообщение о возгорании многоквартирного жилого дома поступило в 05:20. Пожар удалось локализовать через 40 минут после поступления сигнала. А еще через час полностью ликвидировать.

- На тушение огня привлекалось 11 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации телеканала «РЕН ТВ», в результате пожара погибли трое человек. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

Отметим, с наступлением холодов в крае традиционно возрастает число пожаров. Сотрудники МЧС призывают следить за печным отоплением, электрообогревателями и прочими приборами. В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения по номеру 101.

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