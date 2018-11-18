2018-11-18T13:40:30+03:00
Происшествия

В сельском магазине обнаружили наркотик

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в магазине одного из сел Петропавловского района марихуану.

- По подозрению в незаконном хранении вещества был задержан один из рабочих – мужчина 1984 года рождения, - сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю.

После полицейские провели обыск дома у мужчины и обнаружили аналогичное вещество в бане.

- Изъятое вещество, по заключению экспертов, - марихуана общей массой около 500 граммов, - уточнили в пресс-службе полиции.

Дело возбудили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Селянину грозит тюремный срок от трех до десяти лет.

Читайте также:

Разыскивается мужчина, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Европы

Приметы Максима Филина: худощавый, на вид 30-35 лет, рост около 185 см, темные волосы средней длины (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские школьники помогли найти «черного» лесоруба
На алтайской ферме вспышка бешенства, объявлен карантин
Житель Самарской области пытался украсть деньги с карт бийчанок
Ресторан «Моцарелла» затопило в Барнауле из-за порыва теплосетей
Барнаульцы выкладывают слова из рыбы на снегу
Заупокойные богослужения проведут по всем погибшим в ДТП
Погода на 18 ноября 2018 года в Барнауле: снег, гололед и -5 градусов
В Барнауле эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
Детские сады и школы Барнаула могут помочь фонду «Облака»
Бийский производитель пельменей нарушил закон о рекламе
Минобрнауки Алтайского края взяло на контроль нарушения в школьных столовых
В сквере имени Германа Титова откроется каток
В Барнауле стартует открытый кубок по скалолазанию
Погода на 17 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и снег
Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Алтайского края
Высокопоставленный алтайский полицейский арестован за взятку
Две машины загорелись после столкновения на алтайской трассе
Снегопад парализовал движение в центре Барнаула
Следователи проверят учителей после нашумевшей истории в барнаульском лицее
Кувшинова: Трехлетний бюджет предусматривает значительные средства на поддержку регионов