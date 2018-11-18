В сельском магазине обнаружили наркотик

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-18T13:40:30+03:00

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Сотрудники полиции по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в магазине одного из сел Петропавловского района марихуану.

- По подозрению в незаконном хранении вещества был задержан один из рабочих – мужчина 1984 года рождения, - сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю.

После полицейские провели обыск дома у мужчины и обнаружили аналогичное вещество в бане.

- Изъятое вещество, по заключению экспертов, - марихуана общей массой около 500 граммов, - уточнили в пресс-службе полиции.

Дело возбудили по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Селянину грозит тюремный срок от трех до десяти лет.

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