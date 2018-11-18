2018-11-18T12:51:18+03:00
Происшествия

Алтайские школьники помогли найти «черного» лесоруба

САПОЖКОВА Александра
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Ребята из школьного лесничества «Хранители леса» (Панкрушихинский район) помогли найти «черного» лесоруба.

Как рассказали в Минприроды края, в октябре в лесу на экологической тропе со своим руководителем Оксаной Арсеньевой они занимались сбором мусора. И обнаружили 12 вырубленных берез. О незаконной рубке ребята сразу же сообщили лесному инспектору.

- Специалист тут же выехал на место нарушения и вызвал опергруппу отдела полиции. Через две недели «чёрного» лесоруба нашли. Им оказался житель села Панкрушиха, который проживает неподалеку от экологической тропы, - сообщили в Минприроды.

Всего мужчина вырубил семь кубометров древесины. Ущерб составил 160 тысяч рублей. Селянин во всем признался и уже частично возместил ущерб.

Сейчас уголовное дело передано в суд. За незаконную рубку мужчине грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

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