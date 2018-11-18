2018-11-18T10:29:16+03:00
Происшествия

На алтайской ферме вспышка бешенства, объявлен карантин

САПОЖКОВА Александра
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На алтайской ферме вспышка бешенства, объявлен карантинНа алтайской ферме вспышка бешенства, объявлен карантинФото: Олег УКЛАДОВ
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15 ноября губернатор Виктор Томенко подписал постановление о карантине в связи с бешенством животных на молочно-товарной ферме СПК «Колос». Ферма находится в 400 метрах от поселка Майский Романовского района.

В постановлении говорится о том, что необходимо установить на территории ограничительные мероприятия, а управлению ветеринарии края обеспечить реализацию этих мероприятий, разработать и утвердить план по ликвидации бешенства.

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