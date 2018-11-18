Житель Самарсокй области пытался украсть деньги с карт бийчанок

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-18T07:28:39+03:00

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Ранее судимый житель Самарской области попытался украсть деньги с электронных счетов бийчанок. Но потенциальными жертвами удалось избежать потери средств благодаря своим правильным действиям при общении с незнакомцем.

- Установлено, что этот мужчина также причастен к другим попыткам совершить кражи, которые он не довел до конца по независящим от него причинам, - сообщили в Межмуниципальном управлении МВД России «Бийское».

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас обвиняемый заключён под стражу и находится в следственном изоляторе.

- У задержанного изъято пять банковских карт, восемь сотовых телефонов, 75 сим-карт различных операторов. Все это приобщено к материалам уголовного дела, - сообщили в бийской полиции.

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