2018-11-18T06:33:13+03:00
Происшествия

Ресторан «Моцарелла» затопило в Барнауле из-за порыва теплосетей

САПОЖКОВА Александра
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Потоп в ресторане "Моцарелла". Скриншот с ИнстаграмаПотоп в ресторане "Моцарелла". Скриншот с Инстаграма
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Барнаульский ресторан «Моцарелла» на проспекте Ленина залило водой. Потоп случился из-за коммунальной аварии. В это время в помещении как раз проводили косметический ремонт, и ресторан был закрыт. О ЧП сообщил владелец заведения Ливи Данелия в Инстаграме:

Потоп в ресторане "Моцарелла". Скриншот с Инстаграма

Потоп в ресторане "Моцарелла". Скриншот с Инстаграма

- Друзья, к сожалению, мы переносим открытие «Моцареллы» на неопределенный срок. У нас затопило весь ресторан в результате порыва теплосетей снаружи здания. Теперь нам требуется не косметический ремонт, а капитальный с заменой всей мебели.

На снимках видно, что по полу разлились лужи. Когда ресторан приведут в порядок – пока не известно.

lividaneliyalividaneliya
Потоп в ресторане "Моцарелла"
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