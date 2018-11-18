Ресторан «Моцарелла» затопило в Барнауле из-за порыва теплосетей

СЕГОДНЯ 06:31 2018-11-18T06:33:13+03:00

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Барнаульский ресторан «Моцарелла» на проспекте Ленина залило водой. Потоп случился из-за коммунальной аварии. В это время в помещении как раз проводили косметический ремонт, и ресторан был закрыт. О ЧП сообщил владелец заведения Ливи Данелия в Инстаграме:

Потоп в ресторане "Моцарелла". Скриншот с Инстаграма

- Друзья, к сожалению, мы переносим открытие «Моцареллы» на неопределенный срок. У нас затопило весь ресторан в результате порыва теплосетей снаружи здания. Теперь нам требуется не косметический ремонт, а капитальный с заменой всей мебели.

На снимках видно, что по полу разлились лужи. Когда ресторан приведут в порядок – пока не известно.

lividaneliya Потоп в ресторане "Моцарелла"

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