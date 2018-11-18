Барнаульцы выкладывают слова из рыбы на снегу

СЕГОДНЯ 05:59 2018-11-18T06:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Открылся сезон зимней рыбалки, и барнаульцы начали выходить на лед. Своими уловами и историями рыбаки делятся в соцсетях.

- Сегодня с друзьями посетили Сорочий лог, - пишет один из них в группе «Алтайское рыболовное сообщество». - Лед около 15 см. Ловил на обыкновенную тульскую вольфрамовую мормышку с леской 0.14. Подлещик брал на медленную проводку и на постукивания по дну. Щука - на сорогу. Мои друзья выловили по три щуки до двух кг, ну а я одну. Мой улов составил 9,3 кг. Завтра еду искать окуня на гребной.

- Скажу коротко: привезли в незнакомое место, сказали - рыбачь! Мой первый лед в этом году! Открытие, так сказать! Итого 7,5!

- А на малом ковше не зайти, вода упала и воды много. Сижу на большом. Поклевки не видел.

Один из рыбаков поделился необычном фото – он выложил из своего улова слово «рыба» на снегу.

Между тем, сотрудники МЧС напоминают, что пока ледовый покров недостаточно прочный, и выход на него нежелателен и опасен даже в морозные дни.

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»