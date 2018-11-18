2018-11-18T06:07:09+03:00
Рыбалка

Барнаульцы выкладывают слова из рыбы на снегу

И делятся фото зимнего улова
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»
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Открылся сезон зимней рыбалки, и барнаульцы начали выходить на лед. Своими уловами и историями рыбаки делятся в соцсетях.

- Сегодня с друзьями посетили Сорочий лог, - пишет один из них в группе «Алтайское рыболовное сообщество». - Лед около 15 см. Ловил на обыкновенную тульскую вольфрамовую мормышку с леской 0.14. Подлещик брал на медленную проводку и на постукивания по дну. Щука - на сорогу. Мои друзья выловили по три щуки до двух кг, ну а я одну. Мой улов составил 9,3 кг. Завтра еду искать окуня на гребной.

- Скажу коротко: привезли в незнакомое место, сказали - рыбачь! Мой первый лед в этом году! Открытие, так сказать! Итого 7,5!

- А на малом ковше не зайти, вода упала и воды много. Сижу на большом. Поклевки не видел.

Один из рыбаков поделился необычном фото – он выложил из своего улова слово «рыба» на снегу.

Между тем, сотрудники МЧС напоминают, что пока ледовый покров недостаточно прочный, и выход на него нежелателен и опасен даже в морозные дни.

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Алтайское рыболовное сообщество» «ВКонтакте»

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