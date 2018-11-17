2018-11-17T17:00:56+03:00
Общество

Погода на 18 ноября 2018 года в Барнауле: снег, гололед и -5 градусов

Синоптики рассказали о погоде на 18 ноября 2018 года в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Синоптики рассказали о погоде на 18 ноября 2018 года в БарнаулеСиноптики рассказали о погоде на 18 ноября 2018 года в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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В воскресенье, 18 ноября 2018 года, в Барнауле ожидается комфортная для прогулок погода.

Как сообщают синоптики, в краевой столице переменная облачность, временами снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью минус 9…11 градусов, днем минус 5…7 градусов.

В Алтайском крае также переменная облачность, на большей части территории снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с с усилением в южных районах до 12 м/с. Температура воздуха: ночью минус 6…11 градусов, при прояснении по востоку и предгорьям минус 13…18, днем минус 3…8 градусов.

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