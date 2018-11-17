В Барнауле эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
В субботу, 17 ноября, посетителей магазина «Леруа Мерлен» на Павловском тракте в Барнауле, эвакуировали из-за задымления. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Открытого огня очевидцы не видели. Позже стало известно, что в здании произошло короткое замыкание, от которого возникло задымление, и сработала пожарная сигнализация. Пожарные расчеты вскоре уехали, а посетителей начали запускать обратно.
Как рекомендуют поступать при пожаре спасатели:
1. Позвонить «101»;
2. В горящем помещении окна и двери не открывать, от продуктов горения для защиты органов дыхания использовать мокрую ткань;
3. При отсутствии огнетушителя для тушения пожара использовать плотную ткань и воду;
4. Если пожар потушить не удается, покинуть помещение; по задымленным коридорам передвигаться ползком или на четвереньках.
5. При сильном задымлении лестничных пролетов выход с верхних этажей опасен из-за возможности отравления угарным газом, в этом случае целесообразно спасаться через лоджию, окна либо ожидать пожарных, загерметизировать квартиру.