Детские сады и школы Барнаула могут помочь фонду «Облака»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-17T13:07:09+03:00

Для этого нужно собрать пластиковые и металлические крышки

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Детские сады и школы Барнаула приглашают принять участие в конкурсе «Крышки Енота».

Для того чтобы принять участие, необходимо подать заявку по этой ссылке. После – установить любую емкость (бутыль, ваза или старый аквариум) для сбора крышечек и наклеить плакат «Крышки енота». Плакат можно скачать тут: https://vk.com/docs-159994385. Нужно собирать пластиковые и металлические крышки.

Собранные крышки отправятся на переработку, а вырученные от их сдачи деньги – пойдут подопечным благотворительного фонда «Облака». Помимо этого, три класса и три группы, собравшие наибольшее количество крышечек, получат призы от компании «Леруа Мерлен».

22 декабря с 13:00 до 16:00 крышечки необходимо привезти в ТРЦ «Пионер», Ленина, 102. Там пройдет акция «Разделяя – Сохраняй». Перед сдачей металлические и пластиковые крышечки нужно рассортировать отдельно.