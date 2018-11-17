Бийский производитель пельменей нарушил закон о рекламе

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-17T11:44:12+03:00

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Антимонопольщики признали недобросовестной рекламу Бийских пельменей, реклама которых была размещена в Бийске и Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, реклама гласила: «Пельмени Бийские Оригинальные с 1996 года Всё остальное – копия! Производство полуфабрикатов Степанов год основания 1996». Две конкурирующие фирмы обратились в ведомство с претензией. Они посчитали, что не допустимо использовать в рекламе сравнение «оригинальные-копия», так как копия подразумевает под собой что-то фальшивое и негативное относительно продукции конкурентов.

Комиссия УФАС заключила, что спорная реклама способствует формированию негативного отношения к пельменям других производителей. В связи с этим, реклама признана ненадлежащей. Ведомство предписало убрать ее, а также оштрафовало предпринимателя.

– При использовании в рекламе каких-либо сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара над товарами иных производителей, должны быть указаны те конкретные критерии, по которым осуществляется сравнение и которые обосновывают данное утверждение, – подчеркивают в ведомстве.