Минобрнауки Алтайского края взяло на контроль нарушения в школьных столовых

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-17T09:55:48+03:00

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Министерство образования и науки Алтайского края взяло на контроль ситуацию с нарушениями, обнаруженными в столовых школ и детских садов.

Напомним, инспекцию провели в 67 школах, 91 детском саде и двух профессиональных образовательных учреждениях региона. Во многих образовательных учреждениях выявили нарушения. Чаще всего в пищеблоках не соблюдают санитарно-гигиенический и противоэпидемический режимы. Также в некоторых образовательных учреждениях не выполняются требования при формировании рационов питания

Как стало известно, в среду, 21 ноября, Минобрнауки Алтайского края проведет селекторное совещание. Там будут заслушаны руководители муниципальных органов управления образованием, в учреждениях которых выявлены нарушения.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, питание детей всегда находится на постоянном контроле ведомств. Так, в первой четверти проверены 92 организации: детские сады и школы, что составляет чуть более 5% от их общего числа.