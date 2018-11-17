В сквере имени Германа Титова откроется каток

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-17T08:38:05+03:00

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Хорошая новость для любителей покататься на коньках! В барнаульском сквере имени Германа Титова будет работать каток с прокатом и раздевалкой.

Каток там работал в зимнем сезоне 2016-2017 годов и был весьма популярен у горожан. Однако, площадка не была оборудована в полной мере – не было теплой раздевалки и проката коньков. И вот, в том сезоне все изменится. Там появится гардероб, которым можно будет воспользоваться бесплатно и прокат. Стоимость аренды коньков составит 100 рублей в час, со своими коньками ледовую площадку можно будет посетить за 50 рублей в день.

Открытие катка запланировано на 15 декабря, он будет работать в зимний период ежедневно с 11.00 до 21.00. Уже в ближайшие дни его украсят праздничной иллюминацией.

Между тем, 17 ноября, откроется каток в парке культуры и отдыха «Центральный».