В Барнауле стартует открытый кубок по скалолазанию

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-17T07:54:43+03:00

Участие в нем принимают как взрослые, так и дети

Изменить размер текста: A A

В субботу, 17 ноября, в Барнауле стартуют соревнования по скалолазанию, посвященные памяти основателя и бессменного руководителя краевой федерации скалолазания Олега Язовского. Его не стало в декабре прошлого года на 57-м году жизни.

Первыми медали разыграют самые юные участники, а это - более 120 ребятишек младше 13 лет из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Новосибирска, Томска и Кемерова. 17 ноября на скалодроме СК «Первый» пройдут квалификационные и финальные раунды в дисциплине трудность, а 18 ноября скалодром ЦАО «Баламут» примет участников детских соревнований на скорость.

23 и 24 в борьбу вступят скалолазы от 14 лет и старше. Состязания также пройдут в двух дисциплинах: 23 ноября на самом высоком скалодроме Алтайского края в манеже АлтГТУ определяться победители и призеры в скорости, 24 ноября в СК «Первый» спортсмены будут соревноваться в боулдеринге.