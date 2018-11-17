2018-11-17T05:52:46+03:00
Общество

Погода на 17 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и снег

Синоптики рассказали о погоде на 17 ноября 2018 года в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Синоптики рассказали о погоде на 17 ноября 2018 года в БарнаулеСиноптики рассказали о погоде на 17 ноября 2018 года в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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В субботу, 17 ноября, в Барнауле ожидается комфортная погода с небольшим снегом.

Так, по данным синоптиков, 18 ноября, в краевой столице небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура днем поднимется до -5...-7 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

По Алтайскому краю в отдельных районах снег, слабая метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Днем воздух прогреется до -2…-7, в северных и восточных районах до -12 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с.

На дорогах Алтайского края сильный гололед, поэтому спасатели просят не торопиться и ехать аккуратно. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р–256 «Чуйский тракт» и А–322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан), а так же на автодорогах в Первомайском, Тальменском, Зональном и Троицком районах.

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