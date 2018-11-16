Высокопоставленный алтайский полицейский арестован за взятку

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-16T16:50:11+03:00

По версии следствия он получил 5 млн рублей за прекращение проверок

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Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю и его бывший коллега обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, по версии следствия в июле-сентябре 2018 года начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю при посредничестве своего бывшего коллеги получил взятку в размере 5 миллионов рублей от предпринимателя за прекращение проверок возглавляемых бизнесменом предприятий.

Факт противоправной деятельности должностного лица был выявлен Управлением Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю совместно с Главным Управлением собственной безопасности МВД России.

По ходатайству следствия Октябрьским районным судом Барнаула в отношении высокопоставленного полицейского и посредника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.