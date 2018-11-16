2018-11-16T14:59:44+03:00
Происшествия

Две машины загорелись после столкновения на алтайской трассе

В результате аварии двоих пострадавших увезли в больницу
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Две машины загорелись после столкновения на алтайской трассе Фото: Алексея ЖуковаДве машины загорелись после столкновения на алтайской трассе Фото: Алексея Жукова
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Еще одна серьезная авария произошла в Алтайском крае сегодня, 16 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия загорелись два автомобиля. Двоих человек увезли на «скорой» в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13 часов на 424-м километре автодороги Р-256 «НовосибирскБарнаул – Горно-Алтайск – Монголия». Водитель 1986 года рождениям, управляя автомобилем «Тойота Ноах», не справился с управлением. В результате заноса иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ГАЗ-2705. Известно, что после удара обе машины загорелись.

В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний водитель автомобиля ГАЗ-2705 и его пассажир – 38-летняя женщина получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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