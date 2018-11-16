Снегопад парализовал движение в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-16T12:50:32+03:00

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Несмотря на то, что рабочий день закончился еще не у всех, центр Барнаула стоит в девятибалльных пробках в пятницу, 16 ноября.

Так, согласно сервису «Яндекс. Пробки», в настоящий момент огромный затор образовался от площади Октября до Павловского тракта. Машины там едут со скоростью 5 км/ч. Пробка не только по проспекту Строителей в сторону Павловского тракта, но и в обратном направлении. Горожанам лучше там не ехать.

Парализовано движение по проспекту Красноармейскому от улицы Папанинцев до проспекта Строителей, по улице Молодежной и Челюскинцев.

Также небольшие пробки на проспекте Ленина от улицы Чкалова до улицы Молодежной, от улицы Союза Республик до площади Октября, около ТРЦ «Пионер» и перед поворотом на улицу Северо-Западную. Затруднено движение и на Ленточном шоссе перед поворотом на улицу Власихинскую и на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.