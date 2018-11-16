Следователи проверят учителей после нашумевшей истории в барнаульском лицее

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-16T12:17:46+03:00

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Доследственную проверку назначили в Барнауле после сообщений о том, что преподаватели одной из школ «закрывали глаза» на избиение школьника.

Напомним, жительница Барнаула рассказала, что над ее ребенком издеваются в одном из барнаульских лицеев. Восьмиклассника унижает группа хулиганов, а преподаватели, в том числе классный руководитель, якобы закрывают глаза. Сейчас мальчик проходит реабилитацию в краевом кризисном центре для мужчин.

Доследственную проверку назначил следственный отдел по Индустриальному району города Барнаула СУ СКР РФ по Алтайскому краю. В ходе нее установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям сотрудников образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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